L’édito de notre chef sport: «Mais jusqu’où ira-t-on?»

« Le plus grand club du monde et un état, le Qatar, se sont littéralement mis à genoux pour convaincre Kylian Mbappé ». Les propos de Bixente Lizarazu tenus dans l’émission Teléfoot résument parfaitement la fin de la saga Mbappé.

Les dirigeants du PSG n’ont pas simplement décidé de donner les clés du club à un footballeur de 23 ans, ils lui ont offert un contrat qui dépasse l’entendement.

Les montants dévoilés laissent sans voix : 50 millions d’euros brut en salaire annuel, 150 millions d’euros de bonus à la signature et même un montant de 100 millions de prime de… fidélité. Et on ne parle même pas des droits à l’image, du sponsoring…

Sans tomber dans une forme de démagogie primaire, force est de constater que, dans une période de crise économique et sociale profondes, en pleine inflation, le monde du football vit plus que jamais sur une autre planète.