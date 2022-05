École et Cyclisme : le projet scolaire unique de l'Athénée Royal Rochefort-Jemelle

Depuis une quinzaine d'années maintenant, l'Athénée Royal de Rochefort-Jemelle propose un projet scolaire unique sur son site de Jemelle. Appelé « École et Cyclisme », et initié par l’internat, il permet aux élèves passionnés de vélo d'approfondir leur pratique à raison de trois séances par semaine. Mais il ne s'agit pas d'un TTR, ou d'un sport-étude. Les activités se déroulent après le temps scolaire.

« C'est réellement un projet scolaire, pas une option. La réussite scolaire prime sur le sport. On permet à l’élève de combiner études et passion », explique le directeur de l'Athénée, Gérard Lupcin. « Si les résultats ne suivent pas, les élèves inscrits ne pourront temporairement plus se joindre au groupe. »

Dirigés par des entraîneurs qualifiés, les participants peuvent s'en donner à cœur joie, mais de manière encadrée. D'ailleurs, le tout premier entraîneur, pendant dix ans, n'était autre qu'un certain Ferdinand Bracke ! Il avait, notamment, battu le record du monde sur piste en 1967 à Rome.

Route, piste et VTT

Le projet École et Cyclisme a été lancé suite à la création du vélodrome à Jemelle. « A l’époque, l'administrateur de l'internat a vite compris que ce vélodrome complétait très bien les sentiers boisés du domaine de Harzir. Deux outils magnifiques pour faire de la piste et du VTT, en plus des sorties sur route. »

Ce projet concerne tous les élèves passionnés de vélo, internes et externes, des sites de Jemelle et de Rochefort. Trois entraîneurs sont à leur disposition le mardi, le mercredi et le jeudi, après les cours, bien entendu.

« Les internes vont à l’étude et réalisent leurs devoirs après le vélo. C'est le seul aménagement spécifique qui est réalisé pour eux. Dans la mesure du possible, « on répond à leurs demandes pour adapter les repas », précise le directeur. Concrètement, à la belle saison, le mardi et le jeudi sont consacrés à des sorties plus courtes, axées sur le physique et la technique, sur la route ou/et sur le vélodrome. Elles sont plus longues et axées sur l'endurance le mercredi après-midi. En période hivernale, c'est le VTT qui est privilégié dans le domaine de Harzir, ainsi que des entraînements de fond: musculation, natation... »

Accompagner la pratique cycliste

Gérard Lupcin insiste : il n'est pas question de transformer ces élèves en futurs champions, mais bien de les accompagner dans leur pratique sportive. « Ils sont actuellement une quinzaine, âgés de 12 à 18 ans. Cette année, il y a même deux filles de l’internat, et c'est très encourageant. On y retrouve aussi des élèves cyclistes accomplis. Ils roulent en club et en compétition le week-end. L'objectif est de leur proposer un suivi pendant la semaine, en marge de leur parcours scolaire. Ils doivent d'ailleurs venir avec leur vélo et leur VTT. » Les œuvres sociales de l’internat participent au financement de ce beau projet.

Infos: Emmanuel Waxweiler, administrateur de l'internat au 0484/34.09.35 ou 0495/38.11.55, www.atheneerochefort.be.