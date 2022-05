Inlassable et infatigable Van Morrison

What’s It Gonna Take ?

L’infatigable Van the Man, à 76 ans, publie son 43e album ! Dire qu’à l’âge de 11 ans, en 1956, l’Irlandais de Belfast formait son premier groupe de skiffle. Le revoici avec son album annuel de nouvelles compositions toujours gorgées de cuivres, de blues, de boogie et de soul. Un disque qu’il viendra défendre au Gent Jazz Festival cet été. Van Morrison est comme un cultivateur labourant son champ avec passion, sans jamais se fatiguer ni se lasser. Comme le bon vieux, il vieillit à merveille, sa voix gouleyante se mettant au service d’arrangements relevés par orgue, chœurs et cuivres enregistrés entre les studios Real World de Peter Gabriel, le Bath Spa Hotel, le studio de Richard Dunn, le Culloden Hotel d’Hollywood Studio et les Musicbox Studios. Véritable pèlerin de la musique, Van réussit le tour de force de livrer une musique quasi centenaire avec des ingrédients traditionnels tout en donnant l’impression de se renouveler sans cesse. Un miracle répété tous les ans !