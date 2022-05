La Chine répond aux propos de Biden sur Taïwan

La Chine entend «réunifier» le territoire insulaire à «la mère patrie». Elle n’a pas renoncé à utiliser la force armée, notamment en cas de déclaration formelle d’indépendance par les autorités taïwanaises.

Après avoir longtemps entretenu une certaine ambiguïté, le président américain Joe Biden a confirmé lundi à Tokyo que les Etats-Unis défendraient militairement Taïwan si Pékin envahissait l’île.

Les Etats-Unis du côté de Taïwan

«Personne ne doit sous-estimer la ferme détermination, la forte volonté et la puissante capacité du peuple chinois à défendre la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale», a répliqué Wang Wenbin, un porte-parole de la diplomatie chinoise.

«Nous demandons instamment aux États-Unis (...) d’éviter d’envoyer de mauvais signaux aux forces indépendantistes» de Taïwan, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse régulière.

Bien que Washington reconnaisse diplomatiquement depuis 1979 Pékin et non plus Taipei, le soutien américain à Taïwan n’a jamais cessé.