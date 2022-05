Bruno Colmant: «Préparons-nous à vivre des années difficiles»

Pour l’économiste Bruno Colmant, la plupart des gens et des observateurs sous-estiment l’ampleur de la crise qui vient et le défi que représente, pour nos sociétés, la transition écologique et énergétique.

Pourquoi interroger Bruno Colmant ? Parce que l’économiste vient d’annoncer son départ de Degroof Petercam, où il était rentré comme chief economist, avant de prendre la tête de la banque pour « une mission de remédiation ». Cependant, ce n’est pas de cela que nous souhaitions nous entretenir avec lui, mais de l’avenir de nos sociétés et de nos économies confrontées, en Belgique et comme ailleurs, à d’énormes défis : politiques, sociaux, environnementaux. Bruno Colmant est un homme qui réfléchit – et écrit – beaucoup ; et son cri d’alarme vaut d’être entendu…

Vous nous disiez, quand nous avons convenu d’un rendez-vous, qu’à vos yeux, la plupart des gens et des observateurs, notamment les économistes, sous-estiment l’ampleur de la crise qui vient. Pourquoi ?