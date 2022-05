La mère de Kylian Mbappé recadre un journaliste: «Quand on ne sait pas, on se tait»

L’attaquant Kylian Mbappé a donc décidé de prolonger son aventure au PSG, où son contrat expirait le 30 juin, après avoir longuement hésité avec le Real Madrid qui le courtisait.

Pour le journaliste français de RMC Sports Fred Hermel, à l’instar d’autres un peu partout dans le monde, la nouvelle du week-end a été difficile à avaler. « Vu comment réagissent mes contacts à Madrid, je pense qu’il n’y a plus aucun doute qu’il va au Real », avait-il avancé la semaine dernière. Puis, samedi, il a publié sur Twitter ce message : « Dans le foot, il y a ceux qui respectent la parole donnée. Et puis il y a Mbappé… »

Des mots forts. Très forts même. Si bien que la maman du prodige français a réagi personnellement via un autre tweet. « Monsieur Hermel, quand on ne sait pas, on se tait… Jamais un accord n’a été donné. Bien à vous ».