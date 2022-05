Technologies: Sam Immo peut accélérer le processus de vente

La technologie appliquée à l’immobilier a peut-être franchi un nouveau pas important avec la naissance de Sam Immo, un simulateur immersif logé dans une pièce de 16 m2 transformée en espace virtuel à 360º grâce à une projection simultanée sur la totalité des quatre murs.

En d’autres termes, vous prenez place sur un tabouret, la lumière s’éteint, les projecteurs s’allument et c’est parti pour une visite virtuelle (quasiment) plus vraie que nature d’un bien et de ses environs. Il ne manque que les odeurs de l’herbe fraîchement coupée aux abords de l’immeuble ou… du poulet rôti qui cuit dans le four de la cuisine mais, selon les concepteurs, ce n’est qu’une question de temps…