Le coup de main des militaires

Si les péripéties vécues par les pilotes mis en scène dans Top gun et sa suite ne sont que pure fiction et même grosse fantaisie, les avions à l’écran sont (à l’une ou l’autre exception près) bien réels. Le « matériel » présenté en 1983 a d’ailleurs fait l’objet d’un solide update dans Maverick . Le F-18 Super Hornet y a remplacé le Tomcat et il affronte des chasseurs dits « de cinquième génération », en référence aux plus récents développements technologiques, notamment en matière de furtivité (encore que pour certains, ces classifications ne sont que des arguments marketing). Les méchants volent cette fois sur des Sukhoi Su-57 de fabrication russe, baptisés « Felon » par l’Otan. Le hic, c’est que les Russes ne disposeraient que d’une petite quinzaine de ces chasseurs. Ici donc reconstitués en CGI. Pour le reste, tout est vrai, y compris les porte-avions.