Construction: l’Atelier de l’Avenir, à la pointe de la préfabrication bois

Si l’objectif de l’entreprise est de créer des emplois pour les personnes sourdes et malentendantes, elle ne voit pas le handicap comme un frein. Au contraire, elle développe des produits innovants et durables pour le secteur de la construction.

D’un bout à l’autre de l’atelier, nul autre bruit que les machines. Et pourtant, les ouvriers se parlent et communiquent comme dans toute autre entreprise, dès que nécessaire. « Tout le monde suit des cours de langue des signes. Cela permet de se parler de loin et on veut que tout le monde puisse communiquer avec tout le monde », indique Lionel Delatte, architecte à l’Atelier de l’Avenir, situé à Grâce-Hollogne.