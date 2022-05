«Top gun: Maverick» du même tonneau

Tout comme dans le film de Tony Scott, un carton rappelle ce qu’est Top Gun, l’école pour pilotes d’élite de la US Navy accueillant, puisque nous sommes en 2022, « des hommes et des femmes ». Et c’est l’école que réintègre Pete « Maverick » Mitchell, sur l’ordre de son vieil ami Tom « Iceman » Kazansky : sa dernière chance de continuer à voler, après une énième désobéissance. Sa tâche : préparer un groupe de jeunes recrues à accomplir une mission a priori impossible. Parmi eux figure Bradley « Rooster » Bradshaw, le fils de celui qui était jadis son copilote, décédé accidentellement à ses côtés.