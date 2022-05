Les Belges à Roland-Garros: Zanevska sèchement éliminée au premier tour, Bonaventure proche de la sortie (direct)

Maryna Zanevska (WTA 62) a manqué son retour à Roland-Garros, qu’elle retrouvait après six ans. Elle a été éliminée au 1e tour du simple dames du tournoi de Roland-Garros, la 2e levée du grand chelem de tennis joué à Paris sur terre battue. La N.3 belge s’est inclinée devant la Chinoise de 19 ans Qinwen Zheng (WTA 74) en deux manches et 1h11 de jeu : 6-3 et 6-1.

De son côté, Ysaline Bonaventure défie la Canadienne Bianca Andreescu, ancienne quatrième joueuse mondiale. Et la rencontre a idéalement commencé pour la Belge, qui a remporté la première manche sur le score de 6-3, avant de perdre la deuxième manche de justesse sur le score de 5-7. Dans la troisième manche elle accusait un retard de 3 jeux à 0 avant que la rencontre ne soit interrompue par la pluie.