Roland-Garros: Bonaventure et Zanevska éliminées au premier tour

Ysaline Bonaventure, 168e mondiale, a perdu son premier match dans un tableau final de Roland-Garros lundi sur la terre battue parisienne. La Stavelotaine a été éliminée au premier tour de ce 2e tournoi du grand chelem de tennis par la Canadienne Bianca Andreescu, 72e mondiale, lauréate de l’US Open en 2019, en trois manches : 3-6, 7-5, 6-0. Elle a pourtant mené un set à rien avec un break d’avance dans le deuxième (3-1). Le duel, arrêté deux heures par la pluie, a duré 1h59.

Maryna Zanevska (WTA 62) a également manqué son retour à Roland-Garros, qu’elle retrouvait après six ans. Elle a été éliminée au 1e tour du simple dames du tournoi de Roland-Garros, la 2e levée du grand chelem de tennis joué à Paris sur terre battue. La N.3 belge s’est inclinée devant la Chinoise de 19 ans Qinwen Zheng (WTA 74) en deux manches et 1h11 de jeu : 6-3 et 6-1.