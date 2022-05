Cannes, sa Croisette, son vieux port, à vendre… sous forme de NFT

Organiser des fêtes au Palm Beach, immerger des œuvres d’art dans l’Ecomusée sous-marin, faire main basse sur le Palais des festivals, la Croisette, le vieux port, le marché Forville, le Suquet, le Port Canto ou l’île Sainte-Marguerite et son Fort royal où fut emprisonné de 1687 à 1698 le mystérieux homme au masque de fer… Bref, acheter Cannes. Inimaginable dans la vie réelle, possible dans le monde virtuel.

Le mardi 21 juin à 18 heures, la maison française Artcurial – en partenariat avec la Mairie de Cannes et la société Pertimm, spécialisée dans l’intelligence artificielle – mettra aux enchères 10 édifices et célèbres lieux cannois sous forme de NFT. Soit une collection de biens uniques, les NFT (Non Fungible Token/Jeton Non Fongible) étant ces fichiers numériques certifiés infalsifiables (un tableau, une vidéo, un morceau de musique…) dont toutes les données sont stockées au sein de la chaîne de bloc, grand registre ultra-sécurisé.