Le Comme chez Soi perd une étoile au Guide Michelin

Le restaurant Comme chez Soi, situé à Bruxelles, se voit de son côté retirer une étoile. Il passe de deux à une. Lionet et Laurence Rigolet se sont exprimés sur les réseaux sociaux : « La cuisine du cœur n’est pas celle des étoiles, mais celle que nos clients préfèrent. » Ils ont expliqué leur surprise face à cette annonce, mais ont souhaité également remercier leur équipe, leurs clients fidèles, leurs amis et leur famille pour leur soutien.

C’est la seconde fois que le Comme chez Soi perd une étoile. C’était arrivé en 2006, au moment de la transition entre Pierre Wynants et son beau-fils, Lionel Rigolet.

Une troisième étoile

Le restaurant « Boury », du chef Tim Boury, situé à Roulers, a été couronné lundi d’une troisième étoile Michelin lors d’une cérémonie au Théâtre royal de Mons. L’établissement rejoint ainsi le « Hof van Cleve » de Peter Goossens et « Zilte » du chef Viki Geunes au rang des triplement étoilés de Belgique.

Les restaurants « Colette », « La Villa Lorraine by Yves Mattagne » et « Hertog Jan at Botanic » décrochent quant à eux une deuxième étoile.

Seize établissements obtiennent un premier macaron.

L’édition 2022 du guide pour la Belgique et le Luxembourg est uniquement disponible en version numérique.