Le philosophe Michel Meyer, père de la «problématologie», est décédé

Michel Meyer, un des plus grands philosophes belges, professeur émérite de l’ULB, est décédé inopinément ce lundi matin. Il était âgé de 72 ans.

Michel Meyer était un des philosophes belges les plus traduits et les plus commentés à l’étranger. Economiste de formation, maître ès arts de l’université Johns-Hopkins de Batimore, il était également docteur en philosophie de l’ULB. Elève puis assistant de Chaïm Perelman, considéré comme le fondateur de la « Nouvelle Rhétorique », Michel Meyer avait repris sa chaire, à son décès, en 1984.