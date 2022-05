Less Béton: sous le pavé, la terre

Quelque chose a changé du côté du square Pequeur, à Anderlecht, où quelques pavés effacés de la surface apportent comme une bouffée d’air et de vert dans un quartier où l’asphalte règne en maître. Exit la pierre, désormais, les contours d’une petite dizaine d’arbres ont été élargis pour offrir un parterre de plantes mellifères, tout profit pour les insectes butineurs chargés de disperser le pollen.

Aux racines de ce projet, on retrouve un partenariat entre l’Université populaire d’Anderlecht et l’ASBL Less Béton créée par Laetitia Cloostermans. « Je vis à Saint-Gilles dans un quartier très minéral où même les intérieurs d’îlots sont construits et où l’on ressent très fort le manque de végétation notamment à cause de l’accumulation de chaleur engendrée par l’omniprésence de béton. Persuadée qu’une grosse partie de l’espace a été minéralisée par facilité plutôt que par nécessité, je me suis mise à cogiter. »