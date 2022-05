L’ETA Le Saupont nage dans la cosmétique

A Bertrix, cela fait 52 ans que cette entreprise de travail adapté occupe son personnel dans la cosmétique, de la conception en sous-traitance à l’emballage. Cette fois, elle lance sa ligne de produits solidaires et durables.

Avec ses 385 emplois dont 70 % de personnes avec un handicap, l’ETA Le Saupont de Bertrix est certainement une des plus grosses structures de ce type en Wallonie, née en 1970 sous la forme d’une ASBL, les premiers Ateliers Protégés comme on disait alors. Cinquante-deux ans plus tard, cette coopérative à finalité sociale a drôlement grandi, avec divers types d’activités, mais c’est tout ce qui tourne autour de la cosmétique qui la fait vivre puisque 14 des 15 millions de son chiffre d’affaires actuels proviennent de ce secteur.

C’est d’ailleurs avec l’entreprise multinationale L’Oréal, basée à quelques kilomètres de là, à Recogne-Libramont, que Le Saupont a trouvé une première source de travail, L’Oréal permettant, grâce à une forte sous-traitance en packaging, de stabiliser le personnel du Saupont dont les valeurs restent identiques, à savoir intégrer des personnes porteuses de handicap social, physique ou mental, dans le respect de sa problématique.