«Lettre de la City»: Les griffons, c’est fun!

Le quartier londonien des affaires a souffert du passage de la pandémie. Chris Hayward, le nouveau chef de la « City of London Corporation », veut lui redonner une image attrayante et dynamique, 24 heures/24 et 7 jours/7.

Chaque matin, une marée d’employés, de cadres et de directeurs sort du courant d’air des bouches du métro « Bank » dont les portillons s’ouvrent au choix sur la Banque d’Angleterre, l’ancien Stock Exchange ou Mansion House. A partir de 18 heures, c’est la marée descendante. Par la suite, le quartier, où bat le cœur de la plus ancienne et la plus importante place financière d’Europe, est pratiquement désert. Les deux célèbres griffons, les animaux de la mythologie avec des ailes, une tête d’aigle et un corps de lion enserrant dans leurs griffes un bouclier tombent dans les bras de Morphée. L’étendard emblématique de la City dort.