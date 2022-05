Pep Guardiola ironise après l’incroyable remontée de Manchester City: «J’ai appelé le Real Madrid»

Interrogé après l’incroyable remontée de Manchester City face à Aston Villa ce dimanche (3-2 après avoir été mené 0-2), qui leur a offert le titre en Premier League, Pep Guardiola a ironiquement remercié le Real Madrid. « J’ai appelé le Real Madrid et ils m’ont donné de bons conseils », a plaisanté le coach des Skyblues, en référence à leur élimination en Ligue des champions face aux Madrilènes. « Il n’y avait aucune explication pour Madrid et non plus pour aujourd’hui. C’était un ’momentum’. Parfois, c’est agréable de vivre ce type de situation. Cela nous aidera à être plus forts la saison prochaine. »