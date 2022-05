Il traverse le terrain à genoux: l’incroyable célébration de ce joueur de Leeds (vidéos)

Ce dimanche, Leeds a réussi à sauver de justesse sa place en Premier League. Sur la même ligne que Burnley avant la journée décisive, mais avec une différence de buts bien plus mauvaise, l’ancien club de Marcelo Bielsa est allé l’emporter 1-2 à Brentford grâce à un penalty de l’ancien Rennais Raphinha (58e) et un but de Jack Harrisson au bout du temps additionnel, alors que Brentford avait égalisé par Sergi Canos (78e).

Les scènes de joie ont suivi du côté de Leeds. On retiendra particulièrement la célébration de Raphinha, un joueur qui a traversé le terrain à genoux avant de faire un bisou au grand rectangle. Ensuite, on l’a retrouvé en train de faire la fête avec ses supporters. Chants, cris, bras en l’air… Il n’a cessé de les suivre durant de longues minutes dans la tribune.