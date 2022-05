Ces «personnal shoppers» qui font les courses pour vous

Du fromage râpé, des dés de jambon, de l’eau en bouteille, des pommes… Ramata passe de rayon en rayon pour garnir son caddie, en prenant soin au préalable de scanner chaque article avec son smartphone. Mais comme en atteste sa chasuble verte, cette étudiante sous contrat d’emploi n’est pas une cliente parmi les autres, ici, au Carrefour Market de la Bascule à Uccle. Non, elle fait partie de la quinzaine de personnal shoppers de ShipTo actifs dans ce magasin franchisé. C’est là toute l’originalité de ce service de livraison détenu et proposé par Carrefour. « Je prépare les courses des clients comme je le ferais pour moi-même », explique la jeune femme qui veille à la fraîcheur des produits, tant aux fruits et légumes – « je choisis toujours des bananes un peu vertes, pas trop jaunes – que dans la zone des frigos – « je vais prendre des yahourts avec la date limite de consommation la plus éloignée possible. »