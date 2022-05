Constance Joly est «Over the rainbow»

On sait combien le deuxième roman est difficile. Il faut confirmer le premier et c’est un vrai défi. C’est pour cela que l’auteur bege Armel Job a créé ce prix Horizon du deuxième roman. Sa sixième édition a récompensé, à Marche-en-Famenne, le roman Over the Rainbow, de Constance Joly, chez Flammarion. Ce prix est décerné tous les deux ans. Il est ouvert à tous les écrivains de langue française auteurs d’un deuxième roman. Pour cette édition, 43 romans ont été proposés par les maisons d’édition françaises, suisses et belges. Le prix Horizon est unique en son genre : après une sélection des cinq romans finalistes par un jury de professionnels, il appartient à des comités de lecture populaires de désigner le lauréat.