Cori Gauff, l’adversaire d’Alison Van Uytvanck au deuxième tour de Roland-Garros: «Elle est capable de sortir de grands coups»

Révélée à 15 ans par une accession en huitième de finale à Wimbledon et quart de finaliste l’an dernier à Roland-Garros, Cori Gauff n’a encore jamais rencontré Alison Van Uytvanck. Et elle sera sur ses gardes.

Au premier tour, la jeune Américaine s’est qualifiée après un match aux deux visages. « J’étais nerveuse au premier set », a confié Cori Gauff après sa victoire. » Ce n’est jamais évident pour moi de jouer un premier tour, qui plus est contre quelqu’un qui sort des qualifications. Certains jeux de service, j’étais en difficulté, vraiment. Elle jouait bien, et moi je lui ai donné des points. Le dernier match que j’ai joué sur ce court, j’avais perdu en faisant beaucoup de doubles fautes. J’ai eu un peu un flash-back, parce que cela s’est reproduit », a ajouté la Floridenne, qui a pris un avertissement pour coaching de son père au passage. « L’arbitre m’a dit que mon père me faisait des signes. Je lui ai répondu ’Non’. Je lui dis toujours d’ailleurs :’Ne me dis rien pendant le match !’ Au deuxième set, j’ai trouvé mon rythme. J’ai beaucoup plus fait confiance à mon instinct. J’aime beaucoup la terre battue. Je trouve que c’est une surface qui s’adapte bien à mon tennis ».