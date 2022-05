L’international français Benjamin Mendy, accusé de viols en Grande-Bretagne, plaide non coupable L’ancien joueur de Monaco n’a pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés.

Photo News

Par AFP Publié le 23/05/2022 à 15:01 Temps de lecture: 1 min

Le défenseur international français de Manchester City Benjamin Mendy a plaidé non coupable de viols et d’agression sexuelle lundi devant la justice britannique.

« Non coupable », a répété à plusieurs reprises le footballeur de 27 ans devant le tribunal de Chester (nord-ouest de l’Angleterre), niant les sept viols, la tentative de viol et l’agression sexuelle dont il est accusé par six femmes.