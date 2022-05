Roméo Elvis, «Tout peut arriver»

Ce troisième album de Roméo Elvis est celui qui lui ressemble le plus. Ses textes sont toujours aussi personnels et authentiques. S’ajoute ici un véritable travail de compositeur et producteur (avec la collaboration de Vynk, Myd, JeanJass, etc.) se jouant des codes urbains et autres. Les sonorités sont variées - entre rap, pop, rock, chanson - le ton est à la fois tendre et drôle. Rappeur, pas rappeur ? On s’en fout ! Roméo est un vrai artiste, un chanteur attachant, un auteur solide et un compositeur doué. Que demander de plus ?

