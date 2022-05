Le philosophe Michel Meyer, père de la «problématologie», est décédé

Michel Meyer était un des philosophes belges les plus traduits et les plus commentés à l’étranger. Economiste de formation, maître ès arts de l’université Johns-Hopkins de Baltimore, il était également docteur en philosophie de l’ULB. Elève puis assistant de Chaïm Perelman, considéré comme le fondateur de la « Nouvelle Rhétorique », il avait repris sa chaire, à son décès, en 1984.

Titulaire du cours de « Langage, Logique et Argumentation » à l’ULB à partir du milieu des années 80, Michel Meyer était un des grands spécialistes de la rhétorique (What Is Rhetoric ?, Oxford University Press, 2017) et plus spécialement de celle d’Aristote (La Rhétorique d’Aristote. Un commentaire raisonné, Vrin 2020). Mais, esprit libre, il refusa toujours de se laisser enfermer dans quelque pré carré, considérant ainsi la rhétorique comme un moyen et non une fin.