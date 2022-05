Pollet met de la technologie dans les détergents

L’entreprise Pollet est l’une des plus anciennes sociétés familiales belges encore en activité. Une plaque à l’entrée du bâtiment qu’elle occupe dans le parc d’activités économiques d’Orcq (Tournai) renseigne une année de fondation, 1763, et puis la succession des générations qui l’ont conduite et façonnée au gré des évolutions. Puisque la société fut d’abord une huilerie, devint ensuite une savonnerie et s’est depuis plusieurs décennies spécialisée dans les produits détergents.

De ceux-ci, l’entreprise a développé plusieurs gammes qu’elle commercialise, via un distributeur le plus souvent, à trois types de clients : des collectivités, des sociétés de nettoyage mais aussi des entreprises industrielles. Depuis quelques années, ses efforts d’innovation portent en grande partie sur une nouvelle génération de produits dont la particularité est de reposer sur les vertus de bactéries dûment choisies. On parle dans ce cas de détergents « bactériens » ou, mieux, « probiotiques ».