Trois fauconneaux sont nés au sommet de la basilique Saint-Martin à Liège

C’est Antoine Dumont, ornithologue et bagueur à l’Institut royal des Sciences naturelles, qui a découvert l’heureux événement. Il a notamment procédé à la pesée ainsi qu’au baguage des petits faucons. «Le faucon pèlerin est l’un des rapaces les plus impressionnants. Le plus rapide, il fonce sur ses proies à une vitesse de 300 à 400 kilomètres/heure», explique ce dernier. «Disparu de nos contrées dans les années 1970/1980 suite à la chasse et aux pesticides, il est réapparu petit à petit dans nos régions et notamment dans les villes. Ses proies principales sont les pigeons et les oiseaux migrateurs. S’il utilise volontiers des nichoirs mis à disposition, à Saint-Martin c’est bien un site naturel qu’il occupe depuis sept ans.»

Le vétérinaire communal, qui œuvre au bien-être de tous les animaux sur le territoire de la ville, suit également la situation avec attention.

Grâce à une caméra installée à proximité du nid, les ornithologues et les curieux pourront observer la petite famille en temps réel, depuis un écran situé au numéro 66 de la rue Mont-Saint-Martin.