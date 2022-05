Pourquoi l’avenir des supermarchés passe par la livraison à domicile

Et si on s’épargnait la corvée des courses en demandant aux supermarchés de nous préparer notre panier pour un retrait rapide sur place ou – mieux encore ! – pour une livraison à la maison ? Ce confort, de plus en plus de Belges y ont goûté au fil de la crise sanitaire, ce qui se reflète très clairement dans les chiffres que GFK a confiés au Soir. Le bureau d’étude de marché note que, sur la période de 12 mois courant de début avril 2019 à fin mars 2020 (soit juste au début de la première vague de covid), la part de marché en valeur tirée des commandes en ligne de produits de consommation à haute rotation (les FMCG, qui constituent l’assortiment des chaînes de grande distribution) se situait à 2,2 %. Durant les mêmes périodes de 2020-2021 et de 2021-2022, cette proportion est passée respectivement à 3,6 % et à 4,4 %. En clair, le poids que représente l’e-commerce alimentaire (complété par les produits ménagers du quotidien) a purement et simplement doublé en deux ans.