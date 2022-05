Quelques nouveautés à Batibouw 2022

Il y en a pour tous les goûts et dans tous les domaines.

Un spa plus écolo

Plus besoin de culpabiliser quant à la dépense énergétique lorsque vous prenez un spa ! Luxor spas, spécialiste des équipements de bien-être, offrira bientôt la possibilité d’équiper ses spas d’un système de chauffage intelligent. Nommé NED, celui-ci sera connecté aux panneaux solaires et compteurs numériques de l’habitation, ce qui permettra de chauffer le spa avec l’énergie solaire excédentaire. Cette demande émanait de nombreux clients, c’est pourquoi Luxor spas a mis ce dispositif en place. Le système intelligent NED sera proposé aux nouveaux utilisateurs mais il sera aussi possible de l’installer dans un spa existant. Une solution idéale pour s’offrir des moments de bien-être sans pour autant faire flamber sa facture d’énergie.

Luxor spas – Palais 7, stand 450

A chacun son « home sweet home »