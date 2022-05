Voici quatre nouveautés à découvrir à Batibouw

Plus besoin de culpabiliser quant à la dépense énergétique lorsque vous prenez un spa ! Luxor spas, spécialiste des équipements de bien-être, offrira bientôt la possibilité d’équiper ses spas d’un système de chauffage intelligent. Nommé NED, celui-ci sera connecté aux panneaux solaires et compteurs numériques de l’habitation, ce qui permettra de chauffer le spa avec l’énergie solaire excédentaire. Cette demande émanait de nombreux clients, c’est pourquoi Luxor spas a mis ce dispositif en place. Le système intelligent NED sera proposé aux nouveaux utilisateurs mais il sera aussi possible de l’installer dans un spa existant. Une solution idéale pour s’offrir des moments de bien-être sans pour autant faire flamber sa facture d’énergie.

A chacun son « home sweet home »

Spécialiste de la cuisine et de l’aménagement intérieur, Mobalpa a élaboré une collection 2022 inspirée de diverses interprétations du « home sweet home ». Selon Mobalpa, l’aménagement d’intérieur gagnant combine confort, ergonomie et personnalité marquée – un élément central dans les différents styles proposés cette année. La tendance « color loft », propose par exemple une identité inspirée de la pop culture avec un mélange de couleurs pastel et saturées associé à des meubles contemporains. Le style « studio techno » affiche, lui aussi, des tons intenses mais surtout un agencement pratique et design avec, par exemple, un meuble bibliothèque servant de cloison, un séjour qui se transforme en chambre ou encore un bureau dissimulé. Mobalpa propose aussi des intérieurs inspirés de la nature comme l’ambiance « refuge minéral », combinant des matériaux bruts et authentiques, des teintes bois et béton mais aussi des rangements dissimulés derrière une apparente simplicité. Enfin, la gamme jardin d’hiver offre quant à elle une atmosphère naturelle et végétale avec des carrelages vert bouteille, un aspect bois brut ou encore des rainures irrégulières.

Un connecteur low-tech pour la construction bois

La start-up française Novactory présente à Batibouw une invention brevetée qu’elle a baptisée Co’Met. Il s’agit d’un connecteur métallique pour le bois inspiré par les besoins rencontrés par les charpentiers et menuisiers. La pièce peut notamment être utilisée pour des projets de soubassement, charpentage, mobilier, terrasse, etc. et permet de créer des formes polygonales. Co’Met a la particularité d’offrir une amplitude à 360 degrés autour d’un axe, de résister à plus de 5 tonnes et d’être adaptable à tous les terrains. Ce connecteur se veut aussi durable – sa longévité est de plus de 60 ans – et écologique puisqu’il est fabriqué en France et dans un métal galvanisé dont le procédé est 100 % recyclable. Selon ses concepteurs, le connecteur Co’Met est également économique puisqu’il permet de construire des éléments plus rapidement et avec moins de fournitures.

Ventilo-convecteur nouvelle génération

Radson expose à Batibouw son iVector S2, un ventilo-convecteur nouvelle génération. L’appareil permet de diffuser de l’air chaud ou froid et se décline en montages mural, sur pieds ou encore encastré dans le mur. Le iVector S2 se distingue surtout par son adaptation aux systèmes de chauffage à basse température comme les chaudières à condensation mais aussi et surtout les pompes à chaleur. Il est capable de maintenir une puissance thermique plus élevée malgré des températures système plus basses que d’autres produits, ce qui le rend économe au niveau énergétique. Ce ventilo-convecteur peut aussi répondre rapidement aux fluctuations de température ambiante grâce à la combinaison d’un ventilateur axial et d’une faible teneur en eau. Le iVector S2 est par ailleurs équipé de commandes intelligentes.