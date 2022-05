Brussels Airport souhaite moins de vols courts

Il y a quelques années, on pouvait monter dans un Thalys à Brussels Airport. Ce n’est plus le cas aujourd’hui et Arnaud Feist, le CEO de l’aéroport, souhaiterait y réintroduire l’accès direct aux trains à grande vitesse, dans une double perspective. « Dans le contexte actuel, nous pensons que le train est une alternative à l’avion pour les courtes distances et qu’il faut donc en encourager l’usage pour rejoindre les aéroports de Paris, Amsterdam ou Francfort par exemple », dit-il, affirmant être en contact à ce sujet avec la SNCB et le SPF Mobilité. « D’autre part, nous souhaitons que l’aéroport de Bruxelles ne soit plus seulement un hub aérien, mais une infrastructure multimodale au plein sens du terme. »