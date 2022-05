Erik ten Hag, nouveau coach de Manchester United, veut mettre fin à la domination de City et Liverpool

Le nouvel entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, s’est fixé comme objectif de mettre fin à la domination de Manchester City et Liverpool sur le championnat d’Angleterre, lundi lors de sa conférence de presse de présentation à Old Trafford.

« En ce moment, je les admire tous les deux. Mais on voit toujours qu’une époque peut avoir une fin. Je suis impatient de me battre contre eux », a déclaré le Néerlandais de 52 ans, au lendemain de la dernière journée du championnat d’Angleterre remporté pour la quatrième fois en cinq ans par City, avec un point d’avance sur Liverpool, couronné en 2020, et 35 sur United, seulement sixième.