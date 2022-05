Tibor Navracsics, l’Européen modéré d’Orbán

Réputé diplomate, l’ancien commissaire européen Tibor Navracsics hérite des affaires continentales dans le nouveau gouvernement magyar. Objectif pour ce conservateur bon teint : arrondir les angles entre Budapest et l’UE, s’affrontant autour de l’Etat de droit et du projet d’embargo sur le pétrole russe.

Tibor Navracsics incarne l’une des recrues les plus remarquées du nouveau gouvernement de Viktor Orbán, annoncé le vendredi 13 mai. Chargé du développement régional et des fonds européens, il reprend les affaires continentales à la plus radicale et clivante Judit Varga, gardant néanmoins la justice. Placardisé politiquement pendant huit ans, Navracsics retrouve grâce aux yeux de « Viktor », s’appuyant sur ce modéré comme tampon entre Bruxelles et lui.

Vétéran du Fidesz, Navracsics a piloté la communication de la chancellerie durant le premier mandat Orbán (1998-2002) puis intégré le parlement en 2006. Ministre de la Justice entre 2010 et 2014, il a épaulé la nouvelle loi fondamentale et la réforme du système électoral mais des conflits constitutionnels l’éloignèrent d’Orbán. Au sein de son parti, il a ainsi perdu de l’influence face à la star montante de l’époque, János Lázár, l’autre grand revenant de l’équipe Orbán V.