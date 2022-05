Des piqûres signalées après la Belgian Pride

Plus de 120.000 personnes ont participé samedi après-midi à la Belgian Pride, selon l’estimation communiquée par l’agence bruxelloise visit.brussels à l’issue du cortège.

Après deux ans d’absence à cause de la pandémie de coronavirus, la Belgian Pride est revenue ce samedi dans les rues de Bruxelles. Elle a eu beaucoup de succès, notamment chez les femmes comme le souligne Xavier Wyns, coordinateur de la Belgian Pride. « On a eu aussi beaucoup plus de femmes dans la parade. C’est un signal qui va dans le bon sens. Cela veut dire que les communautés se rassemblent autour d’un projet commun », a-t-il déclaré au micro de BX1.

La Belgian Pride a inauguré cette année avec un « safe crew », une équipe chargée d’offrir de l’aide aux personnes qui ne se sentiraient pas bien physiquement ou mentalement. Le travail effectué par cette équipe ne s’arrête pas à la fin de la parade. L’organisation a en effet affirmé qu’un service par e-mail était proposé. Ce lundi matin, plusieurs personnes ont signalé des piqûres via cette adresse e-mail. La Belgian Pride prend ces signalements au sérieux et conseille à ces personnes de se faire tester à l’hôpital.