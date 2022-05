Roland-Garros: voici pourquoi Goffin ne peut pas trébucher une 7e fois

Le nº1 belge se doit de relancer la spirale de manière positive en Grand Chelem, mardi (vers 14 h), contre le Tchèque Lehecka (77e). Il reste sur 5 éliminations au premier tour et un forfait! Il n’a plus gagné à Roland-Garros depuis 3 ans: ça suffit.

David Goffin et les Grands Chelems, ce n’est plus une histoire d’amour, depuis près de deux ans, mais il suffirait d’un baiser en forme de victoire, ce mardi, pour qu’une belle romance reprenne : on est à Paris, après tout !

Mais comment en est-on arrivé-là, et pourquoi cette journée pourrait être celle d’un nouveau départ dans la carrière du nº1 belge de 31 ans.

Cinq éliminations au premier tour, et un forfait, lors des six derniers Grands Chelems, « c’est vrai que ça travaille dans la tête » a commenté le Liégeois qui espère évidemment chasser les mauvais souvenirs.