Roland-Garros: Bonaventure était si proche de l’exploit...

17 degrés et 87% en taux d’humidité à 11h15, ce lundi à Roland-Garros, il faisait un temps à mettre tous les fans belges sous les courts… Et notamment sur le 5 (où Zanevska n’a malheureusement pas fait le poids face à la Chinoise Zheng), et sur le 7, où Ysaline Bonaventure (168e) était en mode « tempête » face Bianca Andreescu, désormais 72e mondiale.

La Canadienne qu’on avait découverte de manière fulgurante en 2019 avec ses succès à Indian Wells, à Toronto et… à l’US Open, 4e mondiale alors qu’elle avait à peine 19 ans, ne s’attendait pas à un tourbillon pareil, surtout qu’elle mena d’emblée 0-2. Mais en confiance, et sans rien à perdre après son joli parcours en qualifs, Ysaline Bonaventure infligeait un 8-1 à la fille de Mississauga (6-3, 2-0).