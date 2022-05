L’affaire Abad, déjà un boulet pour le gouvernement français

Pour incarner le supposé « nouvel élan » né de la présidentielle, on aurait pu imaginer plus souriant. A la sortie du premier conseil des ministres du second quinquennat, ce lundi, les visages étaient crispés dans la cour de l’Elysée. Dans la foulée de Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités, qui s’est engouffré dans sa voiture, personne n’était d’humeur à s’attarder.

Le gouvernement est à peine formé qu’il traîne déjà son boulet. Des accusations de viols proférées par deux femmes contre celui qui vendredi encore apparaissait comme une « prise de guerre » à la droite. Emmanuel Macron avait réussi à débaucher celui qui dirigeait jusqu’alors le groupe des députés LR à l’Assemblée. C’était sans se douter que les « casseroles » de l’intéressé ne tarderaient à apparaître au grand jour…