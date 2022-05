Au-delà de la propagande, cette Russie qui est «à 100% derrière le Kremlin»

Entrepreneur et globe-trotter, jeune et polyglotte, Piotr Kranpine est le portrait-type de cette Russie de la nouvelle classe moyenne qui, a priori, s’opposerait à « l’opération militaire spéciale ». Ce père de famille, 36 ans, n’utilise d’ailleurs pas la litote officielle du Kremlin pour décrire l’offensive de la Russie en Ukraine. « Quand des soldats se battent entre eux avec des armes lourdes et qu’il y a des morts, cela s’appelle la guerre », rappelle Piotr Kranpine, regard franc et parler direct. Ingénieur en informatique, il a passé ces cinq dernières années à voyager. En Russie, entre Moscou et Kazan, la cité sur la Volga à quelque 700 km de la capitale et foyer d’innovation technologique donnant un coup de jeune à l’économie nationale. Mais aussi entre Russie, Pologne, Estonie, Espagne et Etats-Unis. Il a toujours une start-up sur le feu, un projet en tête, un investissement en cours. Piotr Kranpine parle d’ailleurs parfaitement anglais et suit en partie l’actualité sur les médias occidentaux.