Divock Origi est attendu lundi prochain à Milan

Malheureusement pour lui, Divock Origi ne pourra qu’encourager ses partenaires, samedi, depuis les tribunes du Stade de France. À Paris, même en survêt, le Diable rouge (blessure musculaire) rêve d’une deuxième Ligue des champions après celle gagnée en 2019. Il y a trois ans, il était devenu à Madrid le premier Belge à soulever le trophée en marquant lors de la finale, remportée par Liverpool face à Tottenham (0-2).

Blessé pour la finale samedi

Quelle que soit l’issue de ce choc contre le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard, Divock Origi, arrivé en fin de contrat après cinq saisons passées en Angleterre, va quitter la grisaille liverpuldienne pour des horizons plus ensoleillés. Selon la presse italienne, le fils de Mike est en effet attendu à Milan lundi pour passer sa visite médicale et signer un contrat juteux (trois millions d’euros sur trois ans) avec les nouveaux champions d’Italie. Déjà évoqué il y a plusieurs semaines, ce transfert devrait donc finalement aboutir. Divock Origi arrive avec la réputation d’un super-remplaçant, forcément, en Lombardie, où le Français Olivier Giroud a réussi à faire son trou (11 buts en Serie A) à la pointe de l’attaque. Sans oublier Zlatan Ibrahimovic qui, à 40 ans, ne semble pas rassasié par ce 12e titre (!) de champion sur le plan personnel (le deuxième avec Milan). Le Suédois doit éventuellement prolonger son contrat d’une saison, à voir si l’AC Milan veut encore de lui la saison prochaine. Peut-être que c’est sur les flancs que Stefano Pioli veut tenter de l’utiliser, là où il devra également gérer la concurrence de Rafael Leao et… d’Alexis Saelemaekers.