La révolution des armes laser: une question de temps

Nulle part aux Etats-Unis ne vivent autant de Russes et d’Ukrainiens qu’à Brighton Beach, au sud de New York. La guerre de Poutine oblige les habitants à redéfinir leur vivre ensemble. Et sa haine s’est déjà répandue dans le monde entier, comme on peut le constater à Little Odessa.

Avec LéNA, découvrez le meilleur du journalisme européen.