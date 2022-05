Jan Ceulemans: «Le changement d’entraîneur a été bénéfique à Clement et au Club»

Icône des « Blauw en Zwart » qu’il a servis comme joueur (13 saisons) et comme entraîneur (9 mois), Jan Ceulemans tire les enseignements de la saison 2021-2022 qui a vu le Club coiffer l’Union sur le fil.

La saison s’est refermée sur un Topper, qui ne pouvait plus rien changer au 18e titre du FC Bruges, le 3e d’affilée comme la glorieuse équipe des années 70… que Jan Ceulemans a intégrée juste après le triplé en 1978. « Comme vous le dites, il s’est écoulé plus de quarante ans entre les deux époques, donc la comparaison n’est pas possible », répond-il à notre question sur d’éventuelles similitudes.