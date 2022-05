Variole du singe: comment la propagation peut être stoppée

Une haute responsable de l’OMS a annoncé ce lundi que la transmission de la variole du singe pouvait « être stoppée dans les pays non endémiques ».

La transmission de la variole du singe « peut être stoppée dans les pays non endémiques », a affirmé lundi une haute responsable de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). « C’est une situation qui peut être contrôlée, particulièrement dans les pays où nous voyons cette épidémie se produire en Europe », a déclaré Maria Van Kerkhove, en charge de la lutte contre le covid-19 à l’OMS mais aussi des maladies émergentes et zoonoses.

La variole du singe, cousine moins dangereuse de la variole éradiquée depuis une quarantaine d’années, a fait son apparition soudaine ces dernières semaines dans des pays où elle n’est normalement que très rare : l’Europe et l’Amérique du Nord. Selon la docteure Van Kerkhove, il y a actuellement « moins de 200 cas confirmés et suspectés » dans ces pays non endémiques.