Un tir à blanc provoque la panique dans une école d’Anderlecht: le suspect recherché

Dans la foulée de l’incident, l’école a été évacuée et les élèves rassemblés dans un gymnase tout proche. La police a dressé un périmètre de sécurité. Celui-ci a été levé vers 16h30, a-t-on constaté sur place.

Un tir à blanc a semé la panique, lundi après-midi, dans l’enceinte de l’Institut de la Providence, rue Haberman à Anderlecht. L’individu, muni d’un pistolet d’alarme, a pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre et, lundi soir, le suspect n’avait pas encore été interpellé. Aucun blessé n’est à déplorer.

Les élèves et le corps enseignant ont été pris en charge par de nombreux infirmiers. La police a procédé à la fouille des élèves et du bâtiment à la recherche du suspect. En vain, à l’heure d’écrire ces lignes. « Le suspect n’a pu être retrouvé lors de la fouille. Il semblerait qu’il ait pris la fuite avant l’arrivée des services de police », a précisé le parquet de Bruxelles. « Un pistolet d’alarme aurait été retrouvé à proximité de l’école et a été saisi pour suite d’enquête. »