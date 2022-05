Bruxelles n’est plus l’épicentre de la gastronomie belge

Avec la fermeture de Bon Bon et le déclassement du Comme chez soi, Bruxelles se fait dépasser par Anvers. Et ce malgré la résurrection de la Villa Lorraine qui a décroché deux étoiles.

Une institution qui ferme, une qui tombe et une qui renaît. Et voilà le paysage gastronomique bruxellois tout chamboulé après la cérémonie belge du Guide Michelin qui a dévoilé, en même temps que son nouveau guide, ce lundi à Mons, les nouveaux restaurants étoilés primés, et ceux qui ont perdu une étoile. Petit séisme belge : le Comme chez soi n’a désormais plus qu’une étoile.