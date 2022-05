Les élèves du primaire restent à niveau, malgré la pandémie

Est-ce que les élèves sont encore motivés ? Est-ce qu’ils ont perdu en niveau d’apprentissages ? Beaucoup d’enseignants du primaire libre ont en tout cas été intrigués par les résultats des épreuves interdiocésaines organisées l’an passé en fin de 2e et de 4e primaire.

Il s’agit là d’une sorte de CEB, qui avait été annulé en 2020 à la suite du confinement dur et qui a concerné plus de 21.000 élèves dans les deux années, dans des matières aussi diverses que le français, les mathématiques, les sciences, l’histoire, la géographie, l’éveil artistique ou la religion catholique. « Et les résultats sont dans la moyenne des années précédentes !, se réjouit Frédéric Poché, le secrétaire général adjoint de la Fédération du fondamental. C’est impressionnant d’autant que nous avions décidé de maintenir l’exigence de qualité et de prévoir aussi des questions qui ne se trouvaient pas dans les apprentissages essentiels déterminés par la ministre. On n’a ainsi remarqué aucune baisse majeure de niveau, comme des taux proches de 80 % en français ou en éveil, excepté pour les maths en 4e primaire où le taux de réussite n’était que de 70 %. Bien sûr, il est possible que certains enseignants ont plus aidé leurs élèves le jour de l’évaluation ou ont été plus souples dans leurs corrections, mais la stabilité des apprentissages montre qu’on est loin de la catastrophe annoncée. »