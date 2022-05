Podcast – La Wallonie boucle son ajustement budgétaire et évite le pire

Par Sandrine Puissant Publié le 23/05/2022 à 18:53 Temps de lecture: 1 min

Après cinq jours de conclave, le gouvernement wallon a bouclé son ajustement budgétaire pour cette année. Il devait trouver 505 millions d’euros pour ne pas augmenter le déficit et l’endettement. Et il a franchi l’obstacle. Même si l’endettement de la Wallonie continue à poser problème, dans un contexte difficile avec la crise du covid, les inondations et la guerre en Ukraine. On décrypte avec Eric Deffet, qui couvre la politique wallonne.

Découvrez « Grand angle » sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal Le Soir sur https://podcasts.lesoir.be.