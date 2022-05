«L’Italie appartient à Milan»: le discours sensationnel de Zlatan Ibrahimovic après le titre avec l’AC Milan (vidéo)

L’AC Milan a remporté le 19e titre de champion d’Italie de son histoire, le premier depuis 2011, après sa victoire face à Sassuolo, 0-3 dimanche soir lors de la 38 et dernière journée de championnat. Un sacre fêté comme il se doit par les joueurs, et Zlatan Ibrahimovic en premier. Tel un véritable leader, le Suédois a délivré un discours dans le vestiaire qui restera dans les mémoires de ses équipiers et des supporters milanais.

« Les gars, tranquille, je ne vais pas vour dire au revoir », a lancé Ibra après avoir rassemblé les troupes autour de lui. « Depuis le premier jour où je suis arrivé ici, et ensuite d’autres sont venus, peu de gens croyaient en nous. Mais quand nous avons compris que nous devions faire des sacrifices, souffrir, y croire et travailler, nous sommes devenus un groupe. Et quand vous êtes un groupe, vous pouvez réaliser les choses que nous avons réalisées. Maintenant, nous sommes champions d’Italie. »