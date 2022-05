UCLouvain: la «réouverture» d’un dossier disciplinaire fait ressurgir la question du sexisme ordinaire en fac de droit

Une affaire traitée en 2017-2018 ressurgit aujourd’hui à la faculté de droit. Un professeur mis en cause pour ses propos à l’égard d’étudiantes et de collègues voit, cinq ans plus tard, son dossier disciplinaire rouvert. Au sein de certains départements de la faculté louvaniste, des femmes dénoncent un climat de sexisme ordinaire persistant.