Il y a trop de seniors en bonne santé dans les homes belges

Parmi les coûts qui grèvent le budget belge des soins de santé, la Commission européenne pointe à nouveau la prise en charge des personnes âgées, et plus particulièrement les institutions de soins de longue durée. La Belgique est ainsi le quatrième pays de l’Union européenne le plus dépensier en la matière et cela ne devrait pas s’améliorer : d’ici 2030, les dépenses dans le domaine devraient encore croître de 14 %.

Les données du centre fédéral d’expertises en soins de santé KCE sur lesquelles se base la Commission montrent en effet un différentiel important entre notre pays et ses voisins : 8,5 % des personnes âgées de plus de 65 ans vivent en structure de soins résidentielle en Belgique, contre 5,1 % qui reçoivent des soins infirmiers à domicile. En Europe, ils ne sont que 4,3 % à vivre en maison de repos tandis que 8,7 % des plus de 65 ans bénéficient de soins à domicile.